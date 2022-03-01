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Голова Сумщини вимагає зброї та захисту Байрактарами – інакше техніка РФ піде на Київ

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 21:07

Голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький просить допомогти області захиститися від навали російської військової техніки – Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова: "На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні. (...)

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Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

Ми розуміємо: якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу".

Деталі: Живицький зазначив, що "мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області", але територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти.

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"Голими руками та лише з автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки", – заявив голова ОДА.

Пряма мова: "Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. 

Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Енлоу, будь-які протитанкові реактивні системи.

Сьогодні наша територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 тисяч мешканців Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир в Європі. Я вимагаю від вас підтримки".

Деталі: Живицький зазначив, що завдяки теробороні Сумщина стримує, знищує і відправляє назад у Росію ворога: "Сьогодні колона розвернулася і пішла назад".

За його словами, сьогодні Сумщину "захищає НАТО… Наша Ахуєнна Територіальна Оборона", якою він пишається. 

Теми: Сумська областьвійнаРосіязброя
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