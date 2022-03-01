Зеленський пояснив, звідки така міць української армії

Президент Володимир Зеленський нарешті зміг поділитися інформацією про те, як проходила підготовка до нападу РФ. Також він пояснив, чому раніше неохоче обговорював цю тему.

Джерело: інтерв’ю глави держави виданням CNN та Reuters

Деталі: Зеленський розповів, що йому не подобалося, що за деякий час до оголошення Володимира Путіна про напад, від нього постійно хотіли публічно отримати інформацію про способи стримування РФ, які запланувала Україна.

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За словами Зеленського, йшла планомірна робота по організації відбиття нападу. Він натякнув, що вся інформація максимально приховувалася, щоб для ворога рішуча відсіч ЗСУ стала несподіванкою.

Загалом було розроблено 6 різних планів оборони держави в залежності від тактики агресора.

Пряма мова: "Ту відповідь (на напад Росії - УП), яку ви сьогодні бачите, те, як як працює наша армія – як вона захищає (країну), думаю, ви прекрасно розумієте, що ми готувалися до всього".

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Але коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково готувати свого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції".

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