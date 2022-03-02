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Херсоном пересуваються російські солдати – ОДА

Середа, 2 березня 2022, 00:37

У Херсоні фіксують пересування солдатів російської армії, жителів міста закликають не залишати свої домівки. 

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно :"Увага, важливо! По місту Херсон фіксується пересування солдатів окупаційної армії. Особливо в районах Острів, Таврійський, Шуменський, ХБК

Тому звертаємося до жителів Херсона. Зараз вам потрібно сидіти вдома! Не виходьте на вулиці міста без гострої потреби. Там ходять озброєнні окупанти, які без попередження можуть відкрити вогонь по мирному населенню".

Деталі: Херсонська ОДА також нагадала, що у Херсоні з 20:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час пересуватися містом суворо заборонено.

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