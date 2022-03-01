Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсоном пересуваються російські солдати, можуть відкривати вогонь по жителях – ОДА

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 22:37

У Херсоні фіксують пересування солдатів російської армії, жителів міста закликають не залишати свої домівки. 

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно :"Увага, важливо! По місту Херсон фіксується пересування солдатів окупаційної армії. Особливо в районах Острів, Таврійський, Шуменський, ХБК

Реклама:

Тому звертаємося до жителів Херсона. Зараз вам потрібно сидіти вдома! Не виходьте на вулиці міста без гострої потреби. Там ходять озброєнні окупанти, які без попередження можуть відкрити вогонь по мирному населенню".

Деталі: Херсонська ОДА також нагадала, що у Херсоні з 20:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час пересуватися містом суворо заборонено.

Теми: ХерсонвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Херсон
Росіяни зранку снарядом вбили пенсіонера в Херсоні
Окупанти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка
Росіяни атакували центр та лікарню у Херсоні, зросла кількість постраждалих — ОВА
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: