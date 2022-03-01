Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зінченко вивів "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 21:47
Зінченко вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії з прапором України під оплески
Зінченко - крайній зліва. фото з Twitter

Українець Олександр Зінченко вивів англійський "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески усього стадіону.

Джерело: "Суспільне.спорт" у Tелеграм, football24.ua

Деталі: "Манчестер Сіті" вирішив підтримати свого футболіста. Зокрема, Зінченко вивів "містян" на поєдинок проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Реклама:

Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Оновлено: У самому ж матчі "Манчестер Сіті" переміг "Пітерборо" з рахунком 2:0.

Нагадаємо: 26 лютого клуби англійської Прем’єр-ліги "Евертон" і "Манчестер Сіті", за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко підтримали Україну перед своїм поєдинком.

Господарі поєдинку на "Гудісон Парк" у Ліверпулі вийшли на поле, загорнувшись в українські прапори. У команди гостей спереду та ззаду на куртках було нанесено прапор нашої країни.

Зінченко під час виходу команд на поле розплакався, Миколенко також насилу стримував емоції.

Теми: війнафутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
СБУ схопила російського "крота" у лавах Нацгвардії: збирав дані про "Гвардію наступу"
Білецький розповів про найскладнішого противника, з яким "рубались" під Андріївкою
Армія дронів: на фронт передали ще понад 800 безпілотників 
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: