Зінченко вивів "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески

Українець Олександр Зінченко вивів англійський "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески усього стадіону.

Джерело: "Суспільне.спорт" у Tелеграм, football24.ua

Деталі: "Манчестер Сіті" вирішив підтримати свого футболіста. Зокрема, Зінченко вивів "містян" на поєдинок проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag 🇺🇦 pic.twitter.com/MVeNNTr3wz