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Зінченко вивів "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 22:47
Зінченко - крайній зліва. фото з Twitter

Українець Олександр Зінченко вивів англійський "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески усього стадіону.

Джерело: "Суспільне.спорт" у Tелеграм, football24.ua

Деталі: "Манчестер Сіті" вирішив підтримати свого футболіста. Зокрема, Зінченко вивів "містян" на поєдинок проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

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Оновлено: У самому ж матчі "Манчестер Сіті" переміг "Пітерборо" з рахунком 2:0.

Нагадаємо: 26 лютого клуби англійської Прем’єр-ліги "Евертон" і "Манчестер Сіті", за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко підтримали Україну перед своїм поєдинком.

Господарі поєдинку на "Гудісон Парк" у Ліверпулі вийшли на поле, загорнувшись в українські прапори. У команди гостей спереду та ззаду на куртках було нанесено прапор нашої країни.

Зінченко під час виходу команд на поле розплакався, Миколенко також насилу стримував емоції.

Теми: війнафутбол
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