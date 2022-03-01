Жителі Києва чули декілька вибухів – повідомляється, що бомблять спальні райони столиці, передмістя та район аеропорту "Київ".

Джерело: кияни, Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно Держспецзв’язку: "Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка, Боярка та Жуляни – бомблять".

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Нагадаємо: 1 березня, у шостий день відкритої війни Росії проти України, російські війська завдали ракетного удару по київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр". П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення

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