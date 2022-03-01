Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві бомблять Русанівку, Куренівку, Жуляни, а також Боярку й Вишневе 

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 23:08

Жителі Києва чули декілька вибухів – повідомляється, що бомблять спальні райони столиці, передмістя та район аеропорту "Київ".

Джерело: кияни, Держспецзв’язку у Telegram 

Дослівно Держспецзв’язку: "Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка, Боярка та Жуляни – бомблять".

Нагадаємо: 1 березня, у шостий день відкритої війни Росії проти України, російські війська завдали ракетного удару по київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр". П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення 

Цифрове мовлення 8 каналів згодом відновили

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Київвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПід посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля

відеоВорожі літаки скинули на Суми бомби, є загиблі. Артобстріл Охтирки

Обійшла Іран і КНДР: Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі

Росія вже у квітні може оголосити дефолт

Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Соловйова заблоковані

Під Харковом українські захисники ліквідували генерала окупаційних військ РФ 

Усі новини...
Київ
Після атаки на телевежу вже відновили цифрове мовлення 8 каналів
Зеленський: Через 80 років бомба знову падає на Бабин Яр, а світ залишається мовчазним
Обстріл телевежі у Києві: загинули 5 людей, постраждали ще п’ятеро
Останні новини
04:41
До штурму Києва ворог хоче долучити кадирців та ексвагнерівців – Генгштаб
03:58
відеоПід посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля
03:31
Світовий банк затвердив понад 700 млн доларів допомоги Україні
03:08
відеоВорожі літаки скинули на Суми бомби, є загиблі. Артобстріл Охтирки
02:42
Обійшла Іран і КНДР: Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі
02:39
Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
02:19
Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських
02:05
Строковикам виплачуватимуть додаткових 30 тисяч гривень на місяць
01:46
Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії
01:41
Українців попереджають про новий шкідливий файл
Усі новини...