По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Президент країни-агресора Володимир Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який випустив по місту 16 ракет.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії "братнього народу" у Харкові. Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші.

Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-земля". Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет".

Деталі: Внаслідок цього ракетного удару зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

У штабі додали, що штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян.

Дослівно: "Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19:07 по 19:51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги.

На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів".