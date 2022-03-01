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По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 22:21
По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3

Президент країни-агресора Володимир Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який випустив по місту 16 ракет. Саме цей літак може нести ядерні ракети.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії "братнього народу" у Харкові. Удари РСЗВ "Смерч", бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші.

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Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-земля". Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет".

Ту-22М3 – носій ядерної зброї. Призначений для ураження морських та наземних цілей керованими ракетами та авіаційними бомбами. Відноситься до стратегічних сил РФ, які Володимир Путін перевів у бойову готовність.

Деталі: Внаслідок цього ракетного удару зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

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У штабі додали, що штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян.

Дослівно: "Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19:07 по 19:51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги.

На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів".

Теми: ХарківвійнаПутінРосія
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