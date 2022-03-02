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Ворог обстрілює Харків

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 01:35

У Харкові – заграва і пожежі після вибухів у різних районах, російські агресори продовжують обстрілювати місто.

Джерело: Суспільне, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram

Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі та впали на Павловому Полі.

За словами Геращенка, у Харкові щойно (пізно ввечері 1 березня) було завдано ракетного удару по танковому училищу, а ворог мітив по військових складах. Він додав, що озброєння зі складів давно вивезли.

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Теми: Харківвійна
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