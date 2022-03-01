Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина вважає, що Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 23:38

В адміністрації турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана не мають упевненості, що українська та російська делегації проведуть черговий раунд перемовин на польсько-білоруському кордоні 2 березня.

Джерело: речник Ердоґана Ібрагім Калін

Пряма мова Каліна: "Вони навряд чи проведуть зустріч у середу (2 березня – ред.).

Скоріш за все, її перенесуть на кілька днів, ми контактуємо з обома делегаціями на перемовинах".

Деталі: Він пояснив, що вимоги Москви на перемовинах з Україною залишаються "нереалістичними".

Туреччина має надію, що російський президент Путін відведе війська та зупинить збройну агресію проти України, коли усвідомить масштаб наслідків для російської економіки від санкцій та витрат на війну.

Перед цим, Ердоґан заявив, що підтримує політику розширення НАТО та ЄС, і закликав Росію та Україну намагатися якомога швидше досягти припинення вогню задля збереження життів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Передісторія: 

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перед початком перемовин щодо припинення вогню, російські окупанти мусять припинити ракетні та авіаудари по цивільному населенню в українських містах.
  • Увечері 28 лютого Ердоґан подзвонив самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, щоби обговорити російське вторгнення в Україну та спроби налагодити перемовини щодо перемир’я.
  • 28 лютого відбулася зустріч делегацій України та Росії поблизу річки Прип’ять у прикордонних районах Гомельської області в Білорусі. За словами члена делегації, радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, сторони знайшли точки перетину щодо можливого припинення вогню та механізми імплементації, але щодо його практичного втілення повинні зустрітися ще раз на кордоні Польщі та Білорусі.
  • 1 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах між Україною та Росією.

Теми: ТуреччинаРосіявійнаперемир’я
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПід посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля

відеоВорожі літаки скинули на Суми бомби, є загиблі. Артобстріл Охтирки

Обійшла Іран і КНДР: Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі

Росія вже у квітні може оголосити дефолт

Обидва YouTube-канали російського пропагандиста Соловйова заблоковані

Під Харковом українські захисники ліквідували генерала окупаційних військ РФ 

Усі новини...
Туреччина
Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною
Ердоган та Алієв пропонують організувати переговори України з РФ - президент
Туреччина закрила прохід військових кораблів РФ у Чорне море – Зеленський
Останні новини
04:41
До штурму Києва ворог хоче долучити кадирців та ексвагнерівців – Генгштаб
03:58
відеоПід посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля
03:31
Світовий банк затвердив понад 700 млн доларів допомоги Україні
03:08
відеоВорожі літаки скинули на Суми бомби, є загиблі. Артобстріл Охтирки
02:42
Обійшла Іран і КНДР: Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі
02:39
Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
02:19
Ткаченко запропонував ЄС підключити українські канали замість російських
02:05
Строковикам виплачуватимуть додаткових 30 тисяч гривень на місяць
01:46
Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії
01:41
Українців попереджають про новий шкідливий файл
Усі новини...