Держприкордонслужба: Кордон з ЄС та Молдовою вже менш завантажений

На кордоні України з країнами ЄС та Молдовою зменшився потік громадян.

Джерело: Держприкордонслужба у FB

Дослівно: "На західній ділянці кордону фіксується певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови. Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується".

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Деталі: Зазначається, що громадянам для швидшого перетину радять обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про це можна отримувати зі сторінки Західного регіонального управління Західний Кордон.