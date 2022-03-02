Держприкордонслужба: Кордон з ЄС та Молдовою вже менш завантажений
Середа, 2 березня 2022, 04:25
На кордоні України з країнами ЄС та Молдовою зменшився потік громадян.
Джерело: Держприкордонслужба у FB
Дослівно: "На західній ділянці кордону фіксується певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови. Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується".
Деталі: Зазначається, що громадянам для швидшого перетину радять обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про це можна отримувати зі сторінки Західного регіонального управління Західний Кордон.
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