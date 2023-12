Байден: Війна Путіна з Україною ослабить Росію

Президент США Джо Байден заявив, що війна президента РФ Володимира Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою.

Джерело: уривок звернення до нації Байдена, опублікуваний у Twitter

Пряма мова: "Коли буде написана історія цієї епохи, війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою".

When the history of this era is written, Putin’s war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger.