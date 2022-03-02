Байден: Війна Путіна з Україною ослабить Росію

Президент США Джо Байден заявив, що війна президента РФ Володимира Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою.

Джерело: уривок звернення до нації Байдена, опублікуваний у Twitter

Пряма мова: "Коли буде написана історія цієї епохи, війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою".

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When the history of this era is written, Putin’s war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Деталі: Крім того, маючи на увазі санкції, Байден сказав, що Путін "поняття не має, що на нього чекає".

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Нагадаємо: Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців. За його словами, Путін хотів похитнути засади цивілізованого світу, думаючи, що світ прогнеться під його вимоги, але він прорахувався.