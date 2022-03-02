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Японія введе санкції проти Білорусі на цьому тижні – прем'єр

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 07:23

Японія введе санкції проти Білорусі через російську війну в Україні вже цього тижня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду

Пряма мова Кісіди на слуханнях у парламенті: "Це має бути зроблено протягом цього тижня".

Деталі: Прем'єр пояснив, що Японія вирішила "вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю", "з огляду на причетність Білорусі" до російської військової агресії проти України.

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Теми: ЯпоніяБілорусьРосіявійна
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