Японія введе санкції проти Білорусі на цьому тижні – прем'єр
Середа, 2 березня 2022, 07:23
Японія введе санкції проти Білорусі через російську війну в Україні вже цього тижня.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду
Пряма мова Кісіди на слуханнях у парламенті: "Це має бути зроблено протягом цього тижня".
Деталі: Прем'єр пояснив, що Японія вирішила "вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю", "з огляду на причетність Білорусі" до російської військової агресії проти України.
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