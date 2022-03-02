Білий дім оприлюднив новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі

У Білому домі розкрили деталі нових санкцій проти Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну.

Деталі опубліковані на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

Зокрема, міністерство торгівлі США поширить сувору політику експортного контролю, встановлену для Росії, на Білорусь.

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Цей крок допоможе запобігти перенаправленню предметів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Державний департамент США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину Путіна. Всього до списку будуть включені 22 російські оборонні підприємства, у тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.

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США введуть санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, російські та білоруські служби безпеки, військовий та оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження. Завдяки санкціям військовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.

Також США заборонять російським літакам входити та використовувати внутрішній повітряний простір США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують пакет санкцій, спрямованих проти більшої кількості російських олігархів, а також їхніх компаній та активів.