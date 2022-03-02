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Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 22:08

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ попередило, що після обстрілу житлових кварталів міст російських артилеристів більше не братимуть у полон.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "Братство ССО України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою мішенню номер один. (...)

Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок – не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає – будуть зарізані, як свині".

Деталі: ССО заявило, що збирає інформацію про тих, хто обстрілює житлові будинки, дитячі садки, школи та лікарні: "Інформація про вас – уже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин".

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Теми: війнаРосія
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