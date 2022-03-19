Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників для СБУ: понад 200 прізвищ

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 21:13

Національне антикорупційне бюро сформувало для Служби безпеки України базу даних із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України – він буде розширюватись.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Ми вже розповідали вам, що на час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі. 

Реклама:

Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії. 

До переліку потрапили:

  • посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;
  • особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі наших співвітчизників. 

ВІДЕО ДНЯ

Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта".

Деталі: Тож, якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua. 

Повідомляється, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більше 60 повідомлень про можливих колаборантів. 

Також вказано, що НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію. 

Теми: колабораціяНАЗКСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
колаборація
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Вивідував дані про ТЕЦ, займаючись їхнім страхуванням – СБУ затримала агента РФ
На Донеччині група жінок працювала на ФСБ і "вагнерівців", керувала нею з Росії українка
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: