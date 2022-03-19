НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників для СБУ: понад 200 прізвищ

Національне антикорупційне бюро сформувало для Служби безпеки України базу даних із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України – він буде розширюватись.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Ми вже розповідали вам, що на час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі.

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Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії.

До переліку потрапили:

посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;

особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі наших співвітчизників.

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Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта".

Деталі: Тож, якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua.

Повідомляється, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більше 60 повідомлень про можливих колаборантів.

Також вказано, що НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію.