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ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним

Субота, 19 березня 2022, 22:07

Білоруські активісти, які фіксують пересування військової техніки територією країни, у суботу помітили, що її почали відзначати червоним квадратом.

Джерело: Беларускі Гаюн, Белорусский порядок

Деталі: Зокрема, у суботу протягом дня фіксувалося пересування техніки з боку Дрогичина у напрямку Бреста, а також між містами Іваново та Дрогичин.

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Дослівно: "Вся техніка відзначена розпізнавальним знаком – червоним квадратом. На відео – БРДМ "Кайман", вантажні МАЗи (в т.ч. з мінометом), радіостанції на шасі ГАЗ-66, а також вантажівка "Волат".

Червоний квадрат був і на колоні техніки Військових сил РБ, яка їхала з боку до Малорити у бік Бреста і складалася з броньованих розвідувально-дозорних машин "Кайман", вантажівок МАЗ та Volat з мінометами.

Що ще важливо: Також, згідно з інформацією, у суботу неподалік агромістечка Козловичі (Калинковицький район) була помічена колона ЗС РФ із розпізнавальним знаком "V". На відео – 4 КамАЗи (з них 3 – довгоміри). У причепах 2 КамАЗів (під тентом) можна побачити характерні контейнери, в яких зазвичай перевозяться ракети для "Іскандерів".

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Повідомляється, що колона рухалася з боку міста Калінковичі – у напрямку до Бобруйська.

Крім того, була зафіксована колона військової техніки (у складі Урали, КамАЗи та РСЗВ "Град" та артилерійська гармата) на напрямку від Озаричів у бік Калінковичів (Гомельська область).

Водночас у Лунинці (Брестська область) було помічено розвантаження ешелону з військовою технікою. Тоді було відомо, що розвантажували близько 10-12 БТРів, проте БТРи - не єдине, що привезли.

Пізніше було помічено, як із Лунинця на тягачах повезли щонайменше дві 122-мм полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Техніка прямувала у бік траси М10. Решту продовжували вивантажувати з ешелону.

ЗМІ також зазначають, що білоруські військові почали використовувати ту саму систему швидкого розпізнавання (червоний скотч), що використовували сили сепаратистів "ЛНР" та росіян у перші дні вторгнення.

Теми: Білорусьвійна
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