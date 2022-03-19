Супутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.

Джерело: twitter-сторінка журналіста Buzzfeed Крістофера Міллера

Деталі: На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.

Знімок драмтеатру Маріуполя 19 березня Фото: Maxar Technologies

Для порівняння супутниковий знімок від 14 березня.

Театр із супутника 14 березня Фото: Maxar Technologies

Це фото поширив також і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до транснаціональних корпорацій, які досі працюють у Росії, і запитав їх "Як ви наважуєтесь досі годувати, обслуговувати і платити тим, хто скоїв оце?".

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