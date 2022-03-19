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Супутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 21:30
Супутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань
Дим від обстрілів Маріуполя на горизонті 17 березня. Фото: getty images

Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.

Джерело: twitter-сторінка журналіста Buzzfeed Крістофера Міллера

Деталі: На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.

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Знімок драмтеатру Маріуполя 19 березня
Знімок драмтеатру Маріуполя 19 березня
Фото: Maxar Technologies

Для порівняння супутниковий знімок від 14 березня.

Театр із супутника 14 березня
Театр із супутника 14 березня
Фото: Maxar Technologies

Це фото поширив також і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до транснаціональних корпорацій, які досі працюють у Росії, і запитав їх "Як ви наважуєтесь досі годувати, обслуговувати і платити тим, хто скоїв оце?".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
  • Згодом у Maxar Technologies показали супутникові знімки, що перед та позаду будівлі на асфальті були великі написи білою фарбою "Дети", так що льотчики авіації точно могли бачити його перед рішенням про скидання авіабомби.
  • У нічному зверненні до українців 19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що з-під завалів вдалося витягнути живими 130 людей.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти суттєво пошкодили 80-90% будівель міста.
  • Раніше журналісти показали моторошні відео з дрону, на яких видно масштаб руйнувань у житлових кварталах міста.

Теми: МаріупольобстрілРосіявійна
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