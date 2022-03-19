Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Супутники зуміли зафіксувати, як виглядає театр у Маріуполі після бомбардувань

Денис КарловськийСубота, 19 березня 2022, 22:30
Дим від обстрілів Маріуполя на горизонті 17 березня. Фото: getty images

Компанія Maxar Technologies зуміла 19 березня зафіксувати зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі.

Джерело: twitter-сторінка журналіста Buzzfeed Крістофера Міллера

Деталі: На знімку видно, що центральна частина театру, де розташована зала зруйнована вщент. Також чітко видно напис великими літерами російською мовою "ДЕТИ" перед театром.

Знімок драмтеатру Маріуполя 19 березня
Знімок драмтеатру Маріуполя 19 березня
Фото: Maxar Technologies

Для порівняння супутниковий знімок від 14 березня.

Театр із супутника 14 березня
Театр із супутника 14 березня
Фото: Maxar Technologies

Це фото поширив також і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до транснаціональних корпорацій, які досі працюють у Росії, і запитав їх "Як ви наважуєтесь досі годувати, обслуговувати і платити тим, хто скоїв оце?".

Передісторія:

  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
  • Згодом у Maxar Technologies показали супутникові знімки, що перед та позаду будівлі на асфальті були великі написи білою фарбою "Дети", так що льотчики авіації точно могли бачити його перед рішенням про скидання авіабомби.
  • У нічному зверненні до українців 19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що з-під завалів вдалося витягнути живими 130 людей.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти суттєво пошкодили 80-90% будівель міста.
  • Раніше журналісти показали моторошні відео з дрону, на яких видно масштаб руйнувань у житлових кварталах міста.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: МаріупольобстрілРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

Усі новини...
Маріуполь
7 гумкоридорів на 24 березня, під Маріуполем чекають звільнення водіїв
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Російські окупанти знищили музей ім. Куїнджі у Маріуполі
Останні новини
06:49
Зведення штабу: ворог втратив понад 200 осіб, ЗСУ знищили 12 російських танків
06:33
МЗС скоротило персонал посольства Білорусі в Україні до 5 осіб
06:30
Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни
06:27
Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі
05:37
ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України
05:11
ЄС зобов’язався допомогти Україні у відновленні і створює для цього спеціальний фонд
04:35
Графік евакуаційних потягів на 25 березня
04:30
Японія внесла в санкційний список ще 25 росіян і понад 80 організацій
03:45
Російські військові переходять воювати на бік України – розвідка
03:10
ЗМІ: Росіяни змітають з полиць антидепресанти, снодійне і контрацептиви
Усі новини...