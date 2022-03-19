Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями – Данілов

Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони.

І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні".

Що передувало: 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.

Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів патронів.