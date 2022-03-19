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Російський посол: хто сказав, що у нас немає планів проти країн НАТО

Субота, 19 березня 2022, 22:59

Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вчергове відзначився скандальними заявами.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1, російський дипломат дав відверте інтерв’ю телеканалу Face TV.

В центрі розмови був попередній скандал спричинений послом – напередодні  Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість та пригрозив повторенням подій в Україні

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив російський дипломат.

В новому інтерв’ю посол спробував виправдати свою попередню заяву.

 "Ми не проти вступу в НАТО. Це не загроза, можливо, попередження… Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: БіГ стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО", – заявив він.

Тоді журналіст запитав посла, чому  Росію "не турбують" сусідні країни, які вже входять до НАТО. У відповідь Калабухов відзначився черговою скандальною заявою.

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"Звідки ви знаєте, що ми не нічого плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо", - заявив він.

Теми: РосіяНАТОвійна
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