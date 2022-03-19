Окупанти вдарили з "Градів" по селу на підступах до Кривого Рогу

Російські окупанти обстрілюють позиції з градів. фото: getty images

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.

Джерело: звернення очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула

Пряма мова Вілкула: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.

Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.

Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"

Деталі: За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога.

Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.