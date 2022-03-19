Окупанти вдарили з "Градів" по селу на підступах до Кривого Рогу
Субота, 19 березня 2022, 22:16
Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка неподалік Криворізької ТЕЦ.
Джерело: звернення очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула
Пряма мова Вілкула: "О пів на дев’яту ввечері сьогодні (19 березня – ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська.
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Рзбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв.
Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба"
Деталі: За словами Вілкула, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога.
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Наразі вони перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.