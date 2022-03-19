Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 23:28
розбомблений Чернігів. ілюстративне фото ДСНС

У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки.

Джерело: міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 19 березня

Деталі: З словами мера, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Неприцільні бомбардування російського окупанта Атрошенко порівняв із фашистськими бомбардуваннями 23-26 серпня 1941 року. В місті немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

Пряма мова: "Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія".

Деталі: Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Чернігіввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

Усі новини...
Чернігів
У Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА
ОП: З Чернігова можливо виїхати лише самотужки або з волонтерами
У Чернігові гуманітарна катастрофа: немає електрики, люди готують на вогні, тіла лежать годинами
Останні новини
06:49
Зведення штабу: ворог втратив понад 200 осіб, ЗСУ знищили 12 російських танків
06:33
МЗС скоротило персонал посольства Білорусі в Україні до 5 осіб
06:30
Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни
06:27
Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі
05:37
ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України
05:11
ЄС зобов’язався допомогти Україні у відновленні і створює для цього спеціальний фонд
04:35
Графік евакуаційних потягів на 25 березня
04:30
Японія внесла в санкційний список ще 25 росіян і понад 80 організацій
03:45
Російські військові переходять воювати на бік України – розвідка
03:10
ЗМІ: Росіяни змітають з полиць антидепресанти, снодійне і контрацептиви
Усі новини...