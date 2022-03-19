Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 22:28
Війська РФ обстріляли лікарню в Чернігові: прооперовані хворі - у коридорах при температурі +10°
розбомблений Чернігів. ілюстративне фото ДСНС

У Чернігові тривають неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців зокрема діти та жінки.

Джерело: міський голова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 19 березня

Деталі: З словами мера, місто потерпає від гуманітарної катастрофи. Неприцільні бомбардування російського окупанта Атрошенко порівняв із фашистськими бомбардуваннями 23-26 серпня 1941 року. В місті немає ні електроенергії, ні тепла, ні води.

Реклама:

Пряма мова: "Крім того… опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10-11 градусів Цельсія".

Деталі: Мер додав, що за весь час протистояння жодного офіційного гуманітарного коридора організовано не було: люди виїжджають "умовними тропами, які існують добу а потім змінюються".

Теми: Чернігіввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Чернігів
До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова
СБУ проводить понад 20 обшуків, у в.о. мера Чернігова вилучили телефон
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: