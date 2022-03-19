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У НАТО не бачать планів РФ напасти на Молдову

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 22:47
У НАТО не бачать планів РФ напасти на Молдову
Getty Images

У Північноатлантичного альянсу наразі немає даних, які би свідчили, що Молдова є новою військовою метою для Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посилань на NewsMaker, про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

"Республіка Молдова не є військовою метою для Росії, ми не маємо даних, які б вказували на це. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Придністров'ї, але сьогодні ми не маємо даних",- зазначає він.

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Проте, за словами Джоане, одночасно на Молдову чиниться величезний тиск у вигляді "біженців, високих цін на енергоносії, пропаганди та маніпуляцій".

Заступник генсека НАТО впевнений – напавши на Україну, Путін зробив величезну стратегічну помилку у розрахунках.

"Але врешті-решт йому вдалося зробити те, на що ніхто не розраховував: прискорити формування в Україні справжньої національної самосвідомості. Те саме з Грузією. Подивіться на Республіку Молдова. Керівництво Республіки Молдова потребує нашої підтримки, тому що ці країни, нейтральні країни, які хотіли знайти баланс… Але сьогодні ефект від цих дій президента Путіна привели до зворотного ефекту: всі ці країни ще сильніше спрямують на Захід", – стверджує він.

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Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 15 березня схвалила поправку, яка офіційно визнає Придністров’я зоною російської окупації. 

Після цього президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Кишинів завжди вимагав виведення російських військ і налаштований на дипломатичне вирішення питання.

"Молдова чітко дала зрозуміти, що Росія відіграє значну роль у всьому, що пов’язано з придністровським конфліктом. Ми завжди вимагали виведення російських військ із Придністров’я, вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту і зробимо усе можливе, щоб знайти і реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - заявила вона.

Теми: НАТОРосіяМолдовавійна
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