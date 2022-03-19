Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду
Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардуваьнь російських окупантів до Мангуша та Мелекіно помирають від голоду.
Джерело: очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб.
Це – злочин проти людяності!
Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!"
Деталі: Він додав, що українська влада готова негайно допомогти і врятувати своїх громадян, але окупанти не погоджують "зелений коридор" і не дозволяють надійти гумконвоям.
Передісторія:
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