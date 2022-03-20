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Втрати Росії у неділю на Донбасі: 12 танків, 9 БМП, автомобілі, літак і вертоліт

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 21:07
Втрати Росії у неділю на Донбасі: 12 танків, 9 БМП, автомобілі, літак і вертоліт
українські військові, фото Радіо Свобода

У неділю українські військові лише на Донецькому і Луганському напрямках знищили 12 ворожих танків, 9 БМП, 3 автомобіля, літак і вертоліт, а також близько 170 осіб живої сили окупантів.

Джерело: Операція об’єднаних сил

Дослівно: "Українські захисники знищили: 12 танків; 9 БМП; 3 автомобіля. Загальні втрати живої сили противника склали близько 170 осіб.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів".

Деталі: Загалом протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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