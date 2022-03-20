Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ
Посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.
Джерело: Ган в ефірі CBS
Пряма мова: Є дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми спростовуємо це...
Ми вже ясно дали зрозуміти, що, знаєте, національний суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, мають шануватися та захищатися...
Китай є частиною вирішення, а не частиною проблеми".
Деталі: При цьому Ган повідомив, що на другий день війни Сі Цзіньпін просив президента РФ Володимира Путіна подумати про продовження мирних переговорів з Україною.
За його словами, Китай не займається постачанням зброї та боєприпасів будь-якій зі сторін, відправляючи лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Також Ган зазначив, що між Москвою та Пекіном зараз нормальна фінансова, торговельно-економічна та енергетична співпраця.
За його словами, Росію і Китай пов'язує більше 4000 км спільного кордону, тому КНР не хоче псувати дружні та сусідні стосунки з РФ.
Посол також не зміг назвати вторгнення Росії в Україну "вторгненням". За його словами, потрібно шукати дипломатичні рішення.
При цьому Ган не відповів на питання, як би реагував Китай, якби на кордон із цією країною Росія стягнула 150 тисяч військових.
Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.
Передісторія:
- 13 березня журналісти New York Times зі своїх джерел заявили, що Росія звернулась до Китаю із проханням надати військову та фінансову допомогу на тлі невдач в Україні. Financial Times зі своїх джерел після перемовин представника Білого дому з представником Китаю в Римі 15 березня повідомило, що Росія попросила 5 типів озброєння.
- За даними американської розвідки, Китай нібито висловив готовність надати таку допомогу.
- 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіня з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому.
- В Офісі президента України порадили уряду Китаю не ставати на бік Росії й поглянути на обсяг торгівлі з Росією та США, і зробити "правильний вибір".
- Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.