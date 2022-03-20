Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Противник зазнав серйозних втрат і змінив стратегію в небі - Повітряні сили ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 23:45
ілюстративне фото БПЛА

У неділю 20 березня сили Протиповітряної оборони знищили один літак, чотири безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети над Україною.

Джерело: речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат

Пряма мова: "За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали саме БпЛА, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети".

Деталі: Також зазначається, що по наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
війна
"Пойду взламывать квартиры. Высоток тут дох*я": окупанти під Києвом планують "безбідне" життя
Жителів Маріуполя масово захоплюють та депортують до РФ – міськрада
Війна, якої могло не бути
Останні новини
04:46
Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
04:18
Біженка з України виграла марафон в Єрусалимі
04:00
ЗМІ: З Німеччини в Україну прибули 1,5 тисячі "Стріл" і кулемети
03:00
фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві
02:35
США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна
02:34
Графік евакуаційних потягів на 26 березня
02:01
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ
01:49
ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники
01:39
ЄС допускає встановлення максимально можливої ціни на газ
01:28
"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку
Усі новини...