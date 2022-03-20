Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада може зібратись наступного тижня – Корнієнко

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 23:48
Депутати на засіданні. фото: пресслужба вру

Народні депутати планують зібратися на позачергове засідання для ухвалення низки економічних законів.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Корнієнка: "Нам для перемоги треба щодня, щохвилини відновлювати економіку, відновлювати роботу підприємств, перевозити їх, евакуювати.

Треба говорити про посівну, треба говорити про продовольчу безпеку. Це всі ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту.

Я відчуваю – не можу казати з міркувань безпек – що на наступному тижні парламент збереться і знову плідно попрацює. Принаймні, є всі, так би мовити, плани, щоби це відбулося.

У першу чергу, якщо казати про економічну складову, це та реформа, яку оголосив президент, і вже уряд її частково реалізував. Це реформа на митниці".

Деталі: За його словами, народні депутати мають розглянути законопроєкт, який дозволить митникам пришвидшити оформлення товарів, які конче необхідні для українських захисників та громадян.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Довідково: Поки в Україні запроваджено воєнний стан, Рада збирається на позачергове засідання у дводенний строк.

Передісторія: 

  • Востаннє Рада збиралася за пленарне засідання 15 березня, на якому ухвалили низку економічних і податкові законів, а також продовжили воєнний стан ще на місяць.
  • 18 березня Кабінет Міністрів ухвалив постанови, які повинні допомогти українській митниці стати найшвидшою у світі. Реформа передбачає скасування ПДВ, акцизів та мита майже на всі товари.

Теми: Олександр Корнієнко Верховна РадазаконодавствоВоєнний стан
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Орбан відповів на заклик Зеленського

фото, відеоЗа місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

фотоMaxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Усі новини...
Олександр Корнієнко
Рада збереться цього тижня – Корнієнко
Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко
Рада підтримує введення миротворчих сил – Корнієнко
Останні новини
04:46
Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
04:18
Біженка з України виграла марафон в Єрусалимі
04:00
ЗМІ: З Німеччини в Україну прибули 1,5 тисячі "Стріл" і кулемети
03:00
фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві
02:35
США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна
02:34
Графік евакуаційних потягів на 26 березня
02:01
Загарбники збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку РФ
01:49
ЗСУ знищили три літаки росіян, п'ять крилатих ракет, вертоліт і три безпілотники
01:39
ЄС допускає встановлення максимально можливої ціни на газ
01:28
"Треба готуватися" – очільник Сумщини про можливу ворожу хіматаку
Усі новини...