Є країни НАТО, які готові робити для України все те, що й для членів Альянсу – Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що в Північноатлантичному альянсі в України є країни-партнери, які готові надати союзницькі гарантії безпеки.
Джерело: інтерв’ю Зеленського для іноземних журналістів
Пряма мова Зеленського: "Є ті чи інші гаранти нашої безпеки. Вони повинні завтра сказати, що вони беруть Україну в НАТО – не гратися більше з цим. Або сказати "ми зараз не беремо" – що є правда – і вони самі розуміють, що не хочуть воювати з Росією, тому вони зараз не беруть.
Є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантерами нашої безпеки. Які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були членами Альянсу.
І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для всіх. Для Заходу, який не знає, що з нами робити в питанні з НАТО. Для України, яка хоче гарантій безпеки. І для Росії, яка не хоче розповсюдження далі НАТО і каже, що в неї з країнами Заходу, НАТО були такі домовленості.
І тому в ось цьому треба знайти компроміс, тому що це буде точка для закінчення війни. Для Росії – це ще не точка".
Деталі: Зеленський пояснив, що, в разі погодження надання гарантій безпеки України з боку інших країн, потрібно буде вносити суттєві зміни до Конституції України та законодавства. Він переконаний, що громадяни України повинні будуть проголосувати на всеукраїнському референдумі й затвердити чи відхилити ухвалені гарантії безпеки. За його словами, він пояснив членам української делегації про необхідність проведення референдуму щодо можливих гарантій безпеки, а вони мусять донести цю позицію до росіян та міжнародної спільноти.
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Водночас, він запевнив, що в юридичному вимірі можливих домовленостей Росії українська сторона не потерпить наявності будь-яких ультимативних та безпідставних формулювань, включно з терміном "денацифікація". Зеленський наголосив, що Росія вдається до таких гучних звинувачень проти української влади, хоча сама вдається до методів нацистів у веденні війни проти України.
Передісторія:
- Українські соціологи з'ясували, що 86% українців підтримують певну форму співпраці України з НАТО. Із низ 44% переконані, що Україна має стати членом Альянсу, 42% підтримують реформування армії за стандартами НАТО та підтримувати співпрацю, але не боротися за членство в Альянсі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що народні депутати можуть внести зміни до Конституції з огляду на можливі результати перемовин української делегації з росіянами щодо євроатлантичної перспективи України.
- Британське видання Financial Times зі своїх джерел дізналося, що на перемовинах українська делегація пропонувала росіянам компроміс щодо відмови України від вступу в НАТО, а в обмін росіяни звільняють усі території, захоплені після 24 лютого.