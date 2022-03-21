Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить

Альона Мазуренко Понеділок, 21 березня 2022, 22:41
Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить
фото: ekathimerini.com

Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс, останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив, що місто поповнює ряди місць, відомих тим, що вони були зруйновані у війнах.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Те, що бачив, я сподіваюся, ніхто ніколи не побачить...

Реклама:

Маріуполь увійде до списку міст, які повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати - це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград".

Деталі: Андрулакіс допомагав десяткам громадян Греції та етнічних грекам евакуюватись із зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну.

Він виїхав з Маріуполя і переправився до Румунії через Молдову разом із 10 іншими громадянами Греції.

ВІДЕО ДНЯ

За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь, де багато мешканців вже понад два тижні перебувають під сильними бомбардуваннями російської армії.

Щонайменше 10 етнічних греків було вбито і кілька отримали поранення з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь.

За даними МЗС Греції, з регіону евакуйовано понад 150 громадян Греції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що облога Маріуполя Росією це "терор, який запам'ятається на віки вперед".

Теми: МаріупольГреціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполь приїхали китайські блогери: МЗС хоче заборонити в’їзд всім "гастролерам" з КНР
Естонія звинуватила у держзраді 2 громадян: один їздив в окуповані міста і засвітився в Соловйова
У Маріуполі та районі другий день поспіль – вибухи
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: