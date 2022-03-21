Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить

Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс, останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив, що місто поповнює ряди місць, відомих тим, що вони були зруйновані у війнах.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Те, що бачив, я сподіваюся, ніхто ніколи не побачить...

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Маріуполь увійде до списку міст, які повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати - це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград".

Деталі: Андрулакіс допомагав десяткам громадян Греції та етнічних грекам евакуюватись із зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну.

Він виїхав з Маріуполя і переправився до Румунії через Молдову разом із 10 іншими громадянами Греції.

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За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь, де багато мешканців вже понад два тижні перебувають під сильними бомбардуваннями російської армії.

Щонайменше 10 етнічних греків було вбито і кілька отримали поранення з того часу, як Росія почала наступ на Маріуполь.

За даними МЗС Греції, з регіону евакуйовано понад 150 громадян Греції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що облога Маріуполя Росією це "терор, який запам'ятається на віки вперед".