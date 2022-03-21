Усі казали, що мені треба терміново виїхати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початком війни усе його оточення та партнери радили йому залишити територію України.

Джерело: в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова: "Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі".

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Президент також зазначив, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поручзі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну — хотів довести, що це не так.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя.