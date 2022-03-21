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Зеленський: я розумів, що Україна в разі війни може опинитись сам на сам з РФ

Світлана КізіловаПонеділок, 21 березня 2022, 23:47
Володимир Зеленський, фото getty images

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час пандемії коронавірусу зрозумів, що Київ має зовсім небагато справжніх партнерів у світі, саме тоді він вирішив, що до відсічі будь-яких загроз треба готуватися заздалегідь.

Джерело: інтерв'ю глави держави

Деталі: Зеленський зазначив, що випробування світу щодо міцності відбулося в часи масового поширення ковіду. Саме тоді Україні було складно отримати вакцини проти COVID-19.

Пряма мова: "Я не міг говорити, що у нас не так багато реальних партнерів у світі. У нашої держави їх мало… (Тоді я вирішив) змінити нашу політику таким чином, щоб максимально робити все самостійно. Максимально!"

Деталі: Він додав, що саме в той час побачив, що державні інституції в Україні не функціонували нормально.

"Під час пандемії я зрозумів, не дай Боже щось станеться, таке як війна, ми можемо залишились у колі небагатьох (дружніх - УП) держав. В принципі так і сталося.

Єдине, що ми почали працювати з нашими реальними партнерами, ми працювали тихо. Щодо зміцнення нашої армії. Ми публічно не говорили про це", - додав президент України.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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