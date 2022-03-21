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Зеленський: Щоденно Росія використовує заборонену зброю

Понеділок, 21 березня 2022, 23:51

Армія Росії використовує заборонену зброю і заборонені методи ведення війни.

Джерело: Інтерв’ю Володимира Зеленського.

Деталі: За словами президента, Росія використовує потужну зброю, в тому числі заборонену, після якої цілі міста стоять в руїнах.

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Пряма мова Зеленського: "Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. 

Вони їх застосовували також з різних територій — і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі — де, що і коли вони використовують. 

Але це відбувається в принципі щоденно. Щоденно вони використовують заборонену зброю".

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Деталі: Зеленський наголосив, що для Росії не мають взагалі значення конвенції чи правила ведення війни, в тому числі в питанні поводження з полоненими.

Цитата: "Ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати... Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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