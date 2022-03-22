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ОП: З Чернігова можливо виїхати лише самотужки або з волонтерами

Вівторок, 22 березня 2022, 22:06

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що централізовано евакуювати людей з Чернігова наразі неможливо через обстріли, але мешканці міста можуть спробувати виїхати самостійно.

Джерело: Тимошенко в ефірі телемарафону.

Пряма мова: "Останніми тижнями ми робимо все, щоб Чернігів точно не перетворився на Маріуполь (як і працюємо над Маріуполем також). Ситуація в Чернігові дійсно напружена, але велика подяка міському голові і голові військової адміністрації, вони працюють в тандемі й роблять все, чим можуть допомогти людям. 

Дійсно електрики немає, води немає, але за останні тижні і зусиллями "Укрзалізниці", і автомобільним транспортом було направлено дуже багато гуманітарної допомоги до міста Чернігова та Чернігівської області, аби людям було що їсти та пити.

Ми намагаємося останні дні проговорити і зробити коридор з Чернігова, але, на жаль, окупанти обстрілюють з артилерії усі проїзди, які є з міста Чернігова до Києва.

Ще тиждень тому ми могли й вивозили. Зараз централізованого виходу немає - тільки волонтери, і самотужки люди можуть по неузгоджених коридорах виїжджати з міста Чернігова. Але ми робимо все для того, щоб в Чернігові була їжа, щоб був теплий одяг та вода".

Раніше в інтерв'ю "Українській правді" міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів про гуманітарну катастрофу, а також про те, як йому кілька разів пропонували здатися.

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Теми: Чернігівевакуаціявійна
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