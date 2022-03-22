Вимагаємо від МКЧХ і ООН допомогти звільнити захоплених РФ водіїв і рятувальників – Верещук

Україна вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених росіянами у місті Мангуш на Донеччині водіїв евакуаційної колони та представників ДСНС.

Джерело: Верещук на брифінгу

Пряма мова: "11 автобусів та 2 машини державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в’їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку.

Станом на 21:15 нам невідома доля 11 водіїв та 4 представників ДСНС.

Ми терміново вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного Хреста, від ООН, які мають забезпечувати і гарантувати, що на гуманітарних коридорах не будуть відбуватися захоплення представників ДСНС, тих, хто є заявлені в колонах, терміново зробити все, щоб наші люди були негайно звільнені".

Що передувало: Раніше Верещук повідомила, що представники так званої "ДНР" захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.