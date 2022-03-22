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За добу на Сході України знешкодили 54 російських військових і 5 танків

Вівторок, 22 березня 2022, 22:37

За добу українські захисники в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили три атаки російських військ.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" на Facebook.

Деталі: Попри численні спроби, російським військам не вдається прорвати оборону. 22 березня росіяни здійснили 3 атаки, всі спроби були успішно відбиті. 

Втрати військ РФ склали: 54 особи, танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2), САУ, гармат – 1, АТ – 5, літаки – 2, БПЛА – 2, спеціальна техніка – 1, захоплено БМП-3 – 3.

Дослівно: "З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу".

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Теми: Донбасвійна
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