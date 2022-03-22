Харківщина: ЗСУ відбили атаку російських окупантів на гелікоптерах

Українські захисники на Харківщині відбили атаку російських окупантів, здійснену з бойових гелікоптерах.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі національного телемарафону

Пряма мова Синєгубова: "Наші Збройні сили свої позиції тримають.

Сьогодні їх перевіряли бойовими вертольотами Ка-52. Цей напад було відбито. Це відбулося буквально от за годину до нашого ефіру (близько 18:30 – ред.)

Таке само наші Збройні сили тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, зокрема і в напрямку міста Ізюма. Тому що вони (росіяни – ред.) розуміють, що фактично свою битву за Харків вони вже програли. І тому свої формування вони сконцентрували більше по тому напрямку".

Деталі: Синєгубов сказав, що найгірша ситуація в області наразі в Ізюмі, де відсутній мобільний зв’язок, електро-, тепло-, газо- та водопостачання, а окупанти впродовж кількох днів не погоджують "зелений коридор" для гумвантажу.

За його словами, комунальники працюють над відновленням теплопостачання у Лозовій після ракетних ударів. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть перебувати мирні мешканці.

За словами Синєгубова, щодня до Харкова прибуває близько 100 тонн гуманітарної допомоги з продуктами харчування та медикаментами. Далі її розподіляють через логістичні центри та волонтерів до людей.

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