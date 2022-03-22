Харківщина: ЗСУ відбили атаку російських окупантів на гелікоптерах
Українські захисники на Харківщині відбили атаку російських окупантів, здійснену з бойових гелікоптерах.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі національного телемарафону
Пряма мова Синєгубова: "Наші Збройні сили свої позиції тримають.
Сьогодні їх перевіряли бойовими вертольотами Ка-52. Цей напад було відбито. Це відбулося буквально от за годину до нашого ефіру (близько 18:30 – ред.)
Таке само наші Збройні сили тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, зокрема і в напрямку міста Ізюма. Тому що вони (росіяни – ред.) розуміють, що фактично свою битву за Харків вони вже програли. І тому свої формування вони сконцентрували більше по тому напрямку".
Деталі: Синєгубов сказав, що найгірша ситуація в області наразі в Ізюмі, де відсутній мобільний зв’язок, електро-, тепло-, газо- та водопостачання, а окупанти впродовж кількох днів не погоджують "зелений коридор" для гумвантажу.
За його словами, комунальники працюють над відновленням теплопостачання у Лозовій після ракетних ударів. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть перебувати мирні мешканці.
За словами Синєгубова, щодня до Харкова прибуває близько 100 тонн гуманітарної допомоги з продуктами харчування та медикаментами. Далі її розподіляють через логістичні центри та волонтерів до людей.
Передісторія:
- Увечері 22 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по місту Лозова, внаслідок чого загинула щонайменше 1 людина, ще 9 дістали поранення.
- Проти ночі на 22 березня захисники України збили крилату ракету російських окупантів у небі над Харківщиною та знищили колону військової техніки окупантів.
- Загарбники із танка обстріляли на Харківщині автівку мирних мешканців, внаслідок чого загинула 9-річна дівчинка, її батьки, а 17-річний брат дістав серйозні поранення.