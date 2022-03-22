Люди, що вимушено виїхали зі своїх домівок, мають зачекати з поверненням – МВС
Українські силовики закликають українців, які були вимушені залишили свої домівки через війну, уникати поспішного повернення.
Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова: "Хочу закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там можуть чекати неприємні "сюрпризи": покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити".
Деталі: Перший заступник очільника МВС України закликав українців почекати повернення повного контролю над населеними пунктами місцевою владою та зачистки від ворога міст і сіл силами Нацполіції та іншими українськими захисниками.
Єнін порадив дочекатися "зеленого світла" з боку офіційної влади, у тому числі й ДСНС, і лише тоді повертатися.
Пряма мова: "Тільки після цього ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними речами, одягом тощо".
‼️ Закликаємо громадян, які залишили свої домівки, уникати поспішного повернення
На цьому наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній #Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону⤵️https://t.co/mSiSUvp5YX pic.twitter.com/1LIGMcdK84— МВС України (@MVS_UA) March 22, 2022
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