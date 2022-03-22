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Люди, що вимушено виїхали зі своїх домівок, мають зачекати з поверненням – МВС

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 22:55
Місто Ірпінь неподалік Києва, де досі тривають бої з російськими окупантами, фото getty images

Українські силовики закликають українців, які були вимушені залишили свої домівки через війну, уникати поспішного повернення.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова: "Хочу закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там можуть чекати неприємні "сюрпризи": покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити".

Деталі: Перший заступник очільника МВС України закликав українців почекати повернення повного контролю над населеними пунктами місцевою владою та зачистки від ворога міст і сіл силами Нацполіції та іншими українськими захисниками.

Єнін порадив дочекатися "зеленого світла" з боку офіційної влади, у тому числі й ДСНС, і лише тоді повертатися.

Пряма мова: "Тільки після цього ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними речами, одягом тощо".

Теми: війнаМВС
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