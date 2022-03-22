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Усику дозволили виїзд. Планує в червні поїхати на бій-реванш із Джошуа

Денис КарловськийВівторок, 22 березня 2022, 23:09
Бій між Усиком і Джошуа 25 вересня 2021 року в лондоні. фото: getty images

Українському боксерові й чемпіону світу в суперважкій вазі Олександру Усик погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.  

Джерело: спортивний оглядач Майк Коппінджер

Пряма мова Коппінджера: "Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочне тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі, повідомляють джерела ESPN".

Деталі: Усик розпочне тренувальний збір за межами України.

Раніше промоутери Джошуа говорили про червень як можливу дату проведення поєдинку.

Передісторія: 

  • Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим. Ломаченко є членом батальйону територіальної оборони.
  • Усик на початку російського вторгнення назвав український народ "наймогутнішим у світі". 9 березня будинок боксера у Ворзелі зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів.
  • 25 вересня 2021 року Усик переміш Джошуа і став чемпіоном світу за версією WBA, IBF, WBO і IBO. За контрактом між суперниками мав відбутися реванш.
  • Мер Києва Віталій Кличко в жовтні 2021 року пропонував провести бій-реванш Джошуа з Усиком у Києві.

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Теми: Усикспортвійна
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