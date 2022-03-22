Під Києвом росіяни вбили чоловіка і неодноразово ґвалтували його дружину

Офіс генпрокурора повідомив першу підозру російським загарбникам, які вбили чоловіка та неодноразово ґвалтували його дружину на Київщині.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова

Дослівно: "В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря.

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Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою".

Деталі: Венедіктова повідомила, що офіс генпрокурора отримує інформацію про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у "гарячих точках".

Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

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Російському окупанту повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни заочно. Його оголосили в розшук, а в суд подали клопотання про затримання.

Передісторія: