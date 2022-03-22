Рівненщина: росіяни обстріляли об’єкт військової інфраструктури
Вівторок, 22 березня 2022, 22:25
На Рівненщині російські війська тричі завдали удару по об’єкту військової інфраструктури.
Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram
Пряма мова: "Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури.
Реклама:
На місці працює комісія, збитки встановлюються".
Деталі: Коваль додав, що за день Збройні сили України збили один ворожий безпілотник та одну ракету.
Що передувало: 21 березня росіяни завдали два ракетні удари по полігону в Рівненській області.
ВІДЕО ДНЯ
Того ж дня ввечері у Рівненському районі було зафіксовано 4 ракетних удари з повітря.