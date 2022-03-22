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Рівненщина: росіяни обстріляли об’єкт військової інфраструктури

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 23:25
Віталій Коваль, фото rivnepost.rv.ua

На Рівненщині російські війська тричі завдали удару по об’єкту військової інфраструктури.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова: "Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури.

На місці працює комісія, збитки встановлюються".

Деталі: Коваль додав, що за день Збройні сили України збили один ворожий безпілотник та одну ракету.

Що передувало: 21 березня росіяни завдали два ракетні удари по полігону в Рівненській області.

Того ж дня ввечері у Рівненському районі було зафіксовано 4 ракетних удари з повітря.

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Теми: Рівненська областьвійна
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