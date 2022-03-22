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На Херсонщині росіяни хочуть ввести в обіг рублі – місцевий депутат

Мазуренко Альона Вівторок, 22 березня 2022, 23:43
ФОТО СУСПІЛЬНЕ. ХЕРСОН
Російські загарбники планують з квітня ввести в обіг на території тимчасово окупованої Херсонщини свою валюту – рублі. 

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова: "З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі.

Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах.

Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону.

ХНР все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем".

Деталі: Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях.

Передісторія: 

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  • Наразі місто окуповане. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
  • У місті також проходять майже кожен день мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російських агресорів йти геть із міста і з України.
  • У Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.
  • 21 березня на площі Свободи у Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, поранили людей. 

Теми: ХерсонРосіяокупаціявійна
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