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Криптовалюти допомагають РФ уникати санкцій – Європейський центрбанк

Вівторок, 22 березня 2022, 22:48

Криптовалюти використовуються як лазівка ​​для уникнення санкцій проти Росії через війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Вона визнає, що "найбільш стурбована" великим об’ємом рублів, конвертованих у криптовалютні активи, після того, як Росія потрапила під шквал фінансових санкцій під час вторгнення в Україну минулого місяця.

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Криптоактиви використовуються "для обходу санкцій, які були введені багатьма країнами по всьому світу проти Росії та певної кількості гравців", — переконана Лагард.

"Тут, в Європі, ми вжили заходів, щоб чітко повідомити всім, хто обмінюється, здійснює транзакції, пропонує послуги щодо криптоактивів, що вони є співучасниками", — додала вона.

Нагадаємо, після введення ЄС та США санкцій проти РФЮ, росіяни масово скупали  криптовалюти,  які працюють поза офіційною банківською системою.

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У відповідь ЄС на початку березня опублікував заяву, в якій наголошується, що криптоактиви також включені під санкції.

Подібні заходи включені у четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії, прийнятий 11 березня.

"Ми стежимо за тим, щоб російська держава та її еліта не могли використовувати криптоактиви для обходу санкцій. Ми зупинимо групу, близьку до Путіна та архітекторів його війни, від використання цих активів для зростання та передачі свого багатства", - зазначала тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Теми: Росіясанкції
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