США офіційно назвали дії російських військових в Україні воєнними злочинами
Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив військовослужбовців Російської Федерації у скоєнні воєнних злочинів на території України.
Про це йдеться у його заяві на сайті Держдепу, пише "Європейська правда".
"Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні. Наша оцінка ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з відкритих та розвідувальних джерел", - йдеться у заяві.
Блінкен заявив, що з моменту початку неспровокованої та несправедливої війни президент Росії Владімір Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі та руйнувань по всій Україні.
"Ми бачили численні повідомлення, що заслуговують на довіру, про невибіркові напади і напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також про інші злодіяння. Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі ні в чому не винних мирних жителів було вбито або поранено", - заявив він.
У заяві наголошується, що багато з об'єктів, по яких завдавали ударів російські війська, були чітко ідентифіковані як цивільні особи, які використовуються.
"У тому числі й маріупольський пологовий будинок, як прямо наголосили у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 11 березня. Сюди належить удар по маріупольському театру, чітко позначеному словом "діти" великими літерами, видимими з неба. Сили Путіна використовували таку ж тактику в Грозному, Чечні, і Алеппо, де вони посилили бомбардування міст, щоб зламати волю людей. Їхня спроба зробити це в Україні знову потрясла світ і, як правильно зазначив президент Зеленський, "омила народ України кров'ю та сльозами", - йдеться у заяві.
Блінкен додав, що, як і у разі будь-якого передбачуваного злочину, суд, який має юрисдикцію щодо злочину, зрештою несе відповідальність за встановлення кримінальної провини у конкретних випадках.
"Уряд США продовжить відслідковувати повідомлення про військові злочини і буде ділитися інформацією, яку ми збираємо, із союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями в міру потреби. Ми прагнемо домагатися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи карне переслідування", - зазначив він.
Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
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Детальніше читайте у статті - Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду"