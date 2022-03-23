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У Чернігові снаряд окупантів пошкодив аміакопровід

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 21:43
Ілюстративне фото: В’ЯЧЕСЛАВ ЧАУС, РУЙНУВАННЯ У ЧЕРНІГОВІ, СКРИНШОТ

У Чернігові внаслідок потрапляння російського снаряду сталося пошкодження магістрального аміакопроводу.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста.

О 18.50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру.

Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих (попередньо) немає".

Деталі: Чаус повідомив, що на той момент тривала ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари.

Він додав, що обстріли міста тривають, і подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

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Чаус нагадав, що аміак – легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Теми: Чернігівська область
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