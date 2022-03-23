Філатов надав запис своєї розмови зі Чмутом щодо звинувачень у хабарництві

Мер Дніпра Борис Філатов та керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут провели розмову на підвищених тонах щодо заяв Чмута про корупцію навколо волонтерської допомоги.

Джерело: аудіозапис розмови, наданий Філатовим журналістам УП, facebook-сторінка Філатова

Деталі: З аудіозапису зрозуміло, що Філатов зателефонував Чмуту, щоб отримати роз'яснення щодо звинувачень, які раніше озвучив Чмут: нібито у Дніпровській міській та Вінницькій обласній військових адміністраціях від волонтерів вимагали "відкати".

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В ході розмови Філатов у достатньо грубій формі вимагає від волонтера деталей, щодо згаданих звинувачень у корупції.

На пряме запитання мера, чи вимагав глава Вінницької ОВА Сергій Борзов від Чмута "відкат", волонтер відповів, що із вінницьким чиновником комунікацію вів не він, а представниця їхнього фонду.

Щодо ситуації у самому Дніпрі, то Чмут розповів, що представник військової адміністрації заявив, що надати погодження для вантажу із гуманітарною допомогою "зможе" в обмін на 100 автівок для військової адміністрації.

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Після цього Філатов різко сказав Чмуту, що автівки адміністрація вимагала не собі, а "для фронту", і тому це не може трактуватися, як відкат.

Пряма мова:

Чмут: Я запитав, чи правильно я розумію, що Дніпровська ВЦА надасть листи, якщо фонд "Повернись живим" передасть на її користь якусь частину допомоги. Він (представник ВЦА - УП) сказав, що по суті, так.

Я уточнив, про що саме йде мова. Він сказав, що "нам треба машини… У нас є потреба у ста джипах, пікапах, бусіках. Це ваш представник!"

Філатов: "Давайте я перекладу на людську мову... Нам треба не 100 авто, а тисяча… У нас фронт з трьох боків: Приазов’я, Донбас і Харків. І тому ми ці машини купуємо за свої гроші. І ви маєте розуміти, що ці 100 машин - не нам".

Деталі: Після розмови мер Дніпра заявив на своїй Facebook-сторінці, що 24 березня планує звернутися до Офісу генпрокурора та Служби безпеки через заяви Чмута про корупцію, які, на його думку є наклепом.

Що було раніше: Чмут на своїй facebook-сторінці 23 березня звинуватив голову військової адміністрації міста Дніпро Ігоря Маковцева та голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в корупції на волонтерській допомозі.

На його публікацію негайно відреагував Філатов, зокрема вдавшись до принижень і лайки.