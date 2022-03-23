Франція випробувала модернізовану ядерну ракету

Повітряно-космічні сили (ВКС) Франції провели випробування модернізованої ракети класу "повітря - земля" середньої дальності (ASMPA), здатну нести ядерний заряд.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на радіостанцію Europe 1, про це говориться у заяві міністра оборони Франції

"Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі висловлює велике задоволення у зв'язку з успішним випробувальним запуском 23 березня 2022 модернізованої ASMPA без ядерного заряду", - говориться у заяві.

"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", – уточнюється в заяві.

Як зазначається, Франція є єдиною країною в Європейському Союзі, чия армія має ядерну зброю, яку можуть використовувати як підводні човни з ядерними балістичними ракетами, так і літаки Rafale, оснащені ASMPA.

Нагадаємо, агресія РФ проти України змусила францію задуматися про нинішній стан її збройних сил.

Зокрема, депутати французького парламенту заявили, що боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише " на чотири дні інтенсивного конфлікту ".

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А президент президент Макрон, згадавши свою суперечливу заяву, зроблену 2019 року, про те, що НАТО переживає "смерть мозку", уточнив, що війна в Україні стала для військового альянсу "електрошоком".

"Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО", - сказав Макрон.