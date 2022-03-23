РФ та Білорусь відсторонили від ЧС з плавання навіть під нейтральним прапором

Міжнародна федерація плавання вирішила повністю усунути спортсменів із Росії та Білорусі від чемпіонату світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні у Будапешті.

Джерело: Міжнародна федерація плавання (FINA)

Деталі: На початку березня FINA заборонила спортсменам із Росії та Білорусі виступати під власним прапором.

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Незважаючи на це, частина національних асоціацій залишилися їм незадоволені. А п'ять країн, серед яких Норвегія, Швеція, Швейцарія, Німеччина та Польща пригрозили бойкотувати чемпіонат світу, якщо спортсмени з РФ та Білорусі виступлять на турнірі.

У результаті FINA заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь на чемпіонаті світу навіть під нейтральним прапором.

Рішення FINA стосувалося лише чемпіонату світу з водних видів спорту. Міжнародна федерація плавання повідомила, що федерація РФ сама оголосила про те, що її спортсмени пропустять усі міжнародні змагання у 2022 році.

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Також FINA підтвердила відкриття дисциплінарного провадження проти плавця Євгена Рилова через його участь у концерті, присвяченому окупації Криму Росією.