На "Укрзалізницю" здійснили хакерську атаку
Середа, 23 березня 2022, 23:25
Через хакерську атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси "Укрзалізниці" з продажу квитків та телефонія наразі тимчасово недоступні.
Джерело: пресслужба Укрзалізниці
Дослівно: "Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні.
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Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине".
Деталі: В УЗ додали, що зв'язок із залізницею можливий через соцмережі, а контактний центр Укрзалізниці тимчасово працюватиме за номерами: 044 465 33 44, 044 465 03 87.