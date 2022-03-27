Харківщина: в Ізюмському районі збили російський Су-34
Неділя, 27 березня 2022, 16:31
27 березня мобільні підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України знищили російський винищувач Су-34 в Ізюмському районі на Харківщині.
Джерело: голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34".
Деталі: Синєгубов зазначив, що це один із найновіших літаків ворожої армії.
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