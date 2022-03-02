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Росіяни випустили дві крилаті ракети у штаб територіальної оборони Харкова

Середа, 2 березня 2022, 22:08

У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста. 

Джерело: співрозмовники УП, заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі УП

Деталі: Також повідомляється про проблеми із мобільним зв’язком. Вказується, що вибухи пролунала у районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка.

Окрім того, внаслідок обстрілів росіян постраждав Успенський собор Харкова. Його для укриття використовували люди, але, на щастя, постраждалих немає.

Вибухи пролунали після того як в небі був помічений літак.

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Теми: Харківвійна
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