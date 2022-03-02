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У Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 22:13
Діти сидять на станції метро "Дорогожичі" в Києві 2 березня через сигнал повітряної тривоги. Фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що 3 березня в столиці дозволять рух авто на двох мостах: Північному та Дарницькому.

Джерело: youtube-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Завтра (3 березня – ред.) після закінчення комендантської години о 7:00 для сполучення між лівим та правим берегами для приватного, громадського транспорту будуть відкрити Північний і Дарницький мости.

Через Південний міст проїзду не буде.

Якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватніим автотранспортом".

Деталі: Мер Києва сказав, що впродовж 2 березня снаряди російських окупантів впали у дворах кількох житлових будинків, але постраждалих немає. 

Внаслідок обстрілів російських загарбників за добу згоріли кілька автівок та зазнало пошкодження приміщення відділку поліції в Подільському районі.

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Останній вибух на момент оприлюднення звернення стався поблизу Київського залізничного вокзалу, і міська влада з правоохоронцями встановлює всі обставини інциденту.

Кличко нагадав, що з 20:00 по 7:00 в місті діє комендантська годині, і пересування пішки в місті суворо заборонене, а рух авто – лише зі спецперепусткою військового коменданта Києва.

Він окремо подякував бізнесу за сприяння в обороні міста та надання гуманітарній допомозі. 

Передісторія: 

  • Близько 21:00 2 березня українські системи протиповітряної оборони збили ракету, запущену російськими окупантами по Києві. Можливими цілями були будівлі Міністерства оборони та командування Сухопутних сил.
  • Українські військові звільнили місто Макарів від російських загарбників на в’їзді до Києва з боку Житомира.
  • Зранку 2 березня окупанти розбомбили житлову багатоповерхівку в Ірпені в передмісті Києва.

Теми: КиївВіталій КличкоВоєнний станвійна
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